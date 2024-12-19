В России вновь заговорили о принятии мер против YouTube

Роскомнадзор назвал основания для применения ограничительных мер против видеохостинга YouTube. Об этом в информационном регуляторе рассказали РИА Новости.

Популярный видеохостинг могут наказать за нарушения российского законодательства. Также причинами для принятия мер могут стать неуважительное отношение к россиянам и РФ. Как пояснили в РКН, в ведомстве есть все нужные инструменты, способы мотивировать компанию на соблюдение правил.

Напомним, Google LLC с начала СВО не осуществляет деятельность в России. Все еще длится процедура банкротства российского филиала. Это отражается на качестве связи и работы YouTube. Летом 2024 года российских пользователей предупреждали, что скорость YouTube может упасть до 70%.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой линии Владимир Путин прокомментировал замедление Youtube в России.