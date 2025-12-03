«Игра окончена»: Роскомнадзор заблокировал Roblox

Роскомнадзор полностью ограничил доступ в России к популярной игровой платформе Roblox. Решение принято из-за массового распространения на сервисе опасного контента, включая пропаганду экстремизма и материалы, которые могут навредить детям. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, внутренняя система модерации Roblox не справилась с очисткой платформы. В игровом пространстве, позиционируемом как детское, в большом количестве обнаружили неподобающий контент. В специальных «комнатах» пользователям, включая несовершеннолетних, предлагали стать исполнителями терактов или напасть на школу.

Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал случаи, когда злоумышленники через игровой чат выманивали у детей интимные фотографии и склоняли их к опасным действиям. Ранее регулятор неоднократно направлял администрации сервиса предупреждения, но ситуация не изменилась.

Окончательная блокировка означает, что миллионы российских пользователей, в основном детей и подростков, потеряли доступ к своим игровым мирам и проектам. Решение ставит крест на легальном присутствии одной из самых популярных в мире игровых платформ в России и демонстрирует ужесточение контроля над цифровым пространством, особенно там, где оно пересекается с детской аудиторией.

Ранее аналитик усомнился в эффективности блокировки Roblox в России.