«Роскосмос»: на МКС произошла утечка теплоносителя на модуле «Наука»

Как сообщает, «Роскосмос», утечка теплоносителя зафиксирована на модуле «Наука» в российском отсеке. Выяснилось, что неисправность обнаружена в дополнительном корпусе радиатора, попавшем на станцию еще в 2012 году. Не так давно космонавты перенесли этот радиатор и установили его во время выхода в открытый космос.

В ведомстве отметили, что неисправность никак не сказалась на работе МКС, основной контур терморегулирования все еще работает в обычном режиме, в жилых помещениях блока поддерживается комфортная для проживания обстановка.

Тем временем оперативная группа по анализу ситуации продолжает работать, экипажу станции ничего не угрожает.