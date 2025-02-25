«Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

Статс-секретарь, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин оставили свои должности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В отрасли произошли изменения в руководящем составе и на уровне предприятий. Павел Полещенков, ранее работавший заместителем Юрия Власова по операционной эффективности, экономике и финансам, возглавил НПО «Техномаш», сменив Власова на посту гендиректора.

Генеральный директор «Главкосмоса» Илья Тарасенко также подал в отставку. Его место временно заняла первый заместитель Наталья Локтева, с которой подписан срочный контракт до официального назначения нового руководителя.

Вместо Виктора Степанова временно исполняющим обязанности главы дирекции по строительству космодрома Восточный назначен Владимир Кучеров, ранее руководивший группой в Главном контрольном управлении города Москвы, специализирующейся на дорожно-мостовом строительстве.

Ранее сообщалось, что Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Борисова спецпредставителем по космосу.