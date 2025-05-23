Роскосмос запустил новую ВПП аэропорта космодрома Восточный

Как сообщили в телеграм-канале Роскосмоса, взлетно-посадочная полоса на космодроме Восточный официально начала функционировать.

Первый официальный рейс в обновленный аэропорт выполнил самолет Ту-204-300, принадлежащий Роскосмосу. По традиции, прибытие воздушного судна отметили водяной аркой.

Первыми пассажирами, прибывшими на Восточный, стала делегация Роскосмоса под руководством генерального директора Дмитрия Баканова. Запуск этой полосы позволяет теперь доставлять космические аппараты непосредственно на космодром воздушным транспортом.

В Роскосмосе подчеркнули, что данное нововведение позволит существенно ускорить процесс транспортировки и оптимизировать логистику в рамках подготовки к будущим космическим миссиям.

Ранее сообщалось, что чехи попытались проникнуть на «Байконур» ради фотографии ракеты.