Рослесинфорг предупредил россиян об опасном растении-отравителе, похожего на ландыш

В июне-июле в российских лесах зацветает красивый, но опасный майский ландыш. Внешне он похож на обычный, но обладает оранжево-красными шаровидными ягодами. При употреблении этих плодов можно получить головокружение, потемнение в глазах, сильную рвоту. Как отметили эксперты, больше всего майские ландыши разрастаются на Курилах и Сахалине, Приморье и европейской части РФ.

Еще один опасный цветок — вороний глаз. Он также обладает ягодами, но уже способен привести к более тяжелым симптомам.

«Ведь всего одна ягода может привести к летальному исходу. Часто им отравляются дети, потому что ягоды привлекают своим красивым видом. Но не только в ягодах кроется опасность. Листья и корневище тоже содержат яд. Цветение вороньего глаза приходится на июль, а ягоды созревают к концу августа. Вороний глаз растёт в лесах практически на всей территории Европы, Урала, Кавказа и Западной Сибири», — добавили в пресс-службе.

Волчье лыко также представляет опасность. Растение напоминает облепиху. Ягоды провоцируют дерматит и жуткую аллергию, отравление, вплоть до летального исхода. Перед отправлением в лес запомнить, как выглядят все перечисленные растения, а также белладонна, паслен и болиголов.

Если контакта с ядовитыми обитателями леса избежать не удалось, то нужно при попадании в организм сделать промывание желудка, а также выпить сорбенты. После восполнять водный баланс, пить крепкие отвары чая и коры дуба. По назначению можно пить спазмолитики. Надежнее всего обратиться к врачу и получить его рекомендации, а при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.



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