Роспатент отказал агрохолдингу в регистрации знака с изображением «V»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) не разрешила калужскому агрохолдингу Valov Group зарегистрировать изображение со знаком «V», сообщил РБК.

В своем решении ведомство сослалось на то, что данный символ противоречит общественным интересам, поскольку устойчиво ассоциируется с ВС России.

По мнению представителей Valov Group, латинская буква «V» может восприниматься как и другие символы. Роспатент с этой позицией не согласился, подчеркнув, что буква уже достигла статуса общественного достояния и не принадлежит никому конкретно.

Регистрация знака, по мнению ведомства, даст правообладателю исключительное право на использование символа, что может вызвать вопросы и протесты со стороны общества.

Эксперты, включая патентного поверенного Сергея Зуйкова, выразили сомнение по поводу решения Роспатента, считая, что оно может затруднить регистрацию новых товарных знаков, содержащих букву «V».

Valov Group рассматривает возможность обжалования отказа в Суде по интеллектуальным правам. Адвокат Екатерина Тиллинг подчеркивает, что если компании удастся добавить достаточную различительную способность к обозначению, то шансы на успешную регистрацию знака возрастут.

Ранее сообщалось, что бренд «Зарайская коврижка» из Московской области зарегистрировали в Роспатенте.