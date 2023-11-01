Роспотребнадзор: число заразившихся норовирусом детей на празднике в Уфе выросло

Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества детей с кишечной инфекцией, полученной после праздника в парке Уфы. Подробности рассказало РИА Новости .

Сообщения о заразившихся кишечной инфекцией детях начали появляться после празднования дня рождения в развлекательном центре «Джанго Парк». По организованной Роспотребнадзором «горячей линии» за два дня в ведомство обратились родители 15 детей, посещавших развлекательный центр. У всех пострадавших диагностировали норовирус, детям оказали своевременную медицинскую помощь, Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Также известно, что среди заболевших оказался один сотрудник парка.

Известно, что работу пищевого блока развлекательного центра остановили с 30 октября. Следователи возбудили уголовное дело за оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг. Роспотребнадзор продолжает активно искать пострадавших в очаге распространения инфекции.