Роспотребнадзор начал проверку информации о некачественных рыбных консервах в «Дикси» и «Пятерочке»

Управление Роспотребнадзора по Москве инициировало проверку по факту появления в соцсетях информации о возможном несоответствии качеству рыбных консервов, реализуемых в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси», сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее жители Москвы пожаловались в соцсетях на то, что в некоторых рыбных консервах, которые продаются в указанных магазинах, ползают личинки паразитов.

По информации ведомства, в ходе проверки специалисты рассмотрели содержание консерва «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная». Эксперты установили, что в консерве не обнаружены живые личинки паразитов, но были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.

Роспотребнадзор уже направил результаты проведенного исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для дальнейшей оценки ситуации.

Также в ведомстве отметили, что в рамках мониторинга специалисты проверили десять торговых точек указанных сетей. Консервов в них не обнаружили.

Роспотребнадзор также запросил пояснения у ПАО «Корпоративный центр Икс 5» и АО «Дикси Юг». Информация о возможных нарушениях со стороны производителя консервов ООО «Дефриз» будет передана в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю для принятия необходимых мер, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после обеда в школе Новочебоксарска увеличилось до 205 человек.