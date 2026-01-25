Роспотребнадзор оценил вероятность завозных случаев вируса Нипах в РФ

Роспотребнадзор официально опроверг информацию о возможном проникновении на территорию России вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в индийском штате Западная Бенгалия.

В заявлении ведомства подчеркивается, что случаи завоза этого опасного заболевания в страну не зарегистрированы, а эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем.

Роспотребнадзор отметил наличие достаточного запаса тест-систем для быстрой лабораторной диагностики вируса Нипах. Ключевым элементом защиты названа автоматизированная информационная система «Периметр», работающая в пунктах пропуска через государственную границу. Эта система в режиме реального времени выявляет лиц с признаками инфекционных заболеваний, что позволяет пресекать возможное распространение инфекции на самом въезде.

Несмотря на успокаивающие заявления, напоминание о самом вирусе носит практический профилактический характер. Вирус Нипах, переносимый плодоядными летучими мышами, действительно опасен: он может передаваться от животных к человеку и между людьми, вызывая тяжелые симптомы от лихорадки и рвоты до энцефалита, способного за двое суток привести к коме.

Внимание к подобным угрозам со стороны надзорного органа подчеркивает важность глобального эпидемиологического мониторинга.

