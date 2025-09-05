Роспотребнадзор оценил возможный риск завоза в Россию бубонной чумы из Монголии

Риск проникновения чумы на территорию России после обнаружения случая заболевания в соседней Монголии, зафиксированного 4 сентября, признан минимальным. Об этом информирует РИА Новости , ссылаясь на заявление Роспотребнадзора.

Минувшим днем стало известно о выявленном на севере Монголии у границы с Россией одном местном жителей, у у которого врачи обнаружили признаки заражения смертельно опасной бубонной чумой.

Роспотребнадзор отмечает активное сотрудничество с монгольскими специалистами из Национального центра зоонозных инфекций в области мониторинга природных очагов бубонной чумы.

Ранее сообщалось, что завезенный в Москву случай тропической лихорадки чикунгунья не представляет угрозы массового заражения.