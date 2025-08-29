Переносчики лихорадки чикунгунья обитают на юге России

Завезенный в Москву случай тропической лихорадки чикунгунья не представляет угрозы массового заражения, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает MK.RU.

Единичный инфицированный чикунгуньей пациент в Москве не спровоцирует вспышку заболевания. Как пояснил вирусолог Анатолий Альтштейн, для циркуляции этого вируса необходим специфический переносчик — комары рода Aedes, чья численность в центральном регионе ничтожно мала.

Основная популяция этих комаров, способных передавать вирус от человека к человеку, обитает исключительно в южных регионах России. Специалист отметил, что ключевым условием для возникновения даже локальной эпидемии является высокая концентрация переносчиков, чего в Москве и области не наблюдается.

Чикунгунья — вирусная инфекция, характеризующаяся внезапной лихорадкой и сильными болями в суставах. Она распространена в регионах с тропическим и субтропическим климатом, а в Европу и Россию завозится путешественниками.

