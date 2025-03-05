Роспотребнадзор поддержал идею штрафовать на 500 тыс. за антисанитарию в квартирах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) одобрила предложение о более строгом наказании за нарушение санитарных норм в жилых помещениях. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос депутата Государственной думы Сергея Колунова, который занимается вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Информация предоставлена РИА Новости.

По информации, депутаты Государственной думы в настоящее время активно работают над законопроектом, который предусматривает введение штрафов за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях. Размер штрафов может достигать 25 тыс. руб., в то время как текущая сумма колеблется от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Для юридических лиц, нарушающих санитарные нормы, предусмотрены штрафы в размере до полумиллиона рублей вместо прежних 10-20 тыс.

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