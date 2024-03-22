Роспотребнадзор помог жителю Новомосковска «заработать» на нечестных юристах

Мужчина из Новомосковска не смог вернуть деньги за путевку на отдых обратившись к юристам. Сделать это удалось после обращение в Роспотребнадзор и суд. При этом заявитель смог получить больше, чем потерял. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Мужчина хотел отправиться в путешествие, однако его отдых сорвался из-за ограничений, введенных по коронавирусу. Он обратился к юристам, которым заплатил 7,5 тысячи рублей.

Юристы взяли деньги, начали разбирательства, однако не довели дело до конца. Клиента они не ставили в известность, а средства не вернули. Разочарованный мужчина безуспешно пытался вернуть свои деньги.

Добиться в справедливости удалось через Роспотребнадзор. Ведомство довело дело до суда, который встал на сторону заявителя. Мужчине не только вернулись 7,5 тысячи рублей, но постановили юристам заплатить неустойку. В качестве моральной компенсации новомосковцу выплатят 3000 рублей. Специалисты также заплатят штраф в размере 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Казани отправил на пожизненное заключение «поволжского маньяка» Тагирова.