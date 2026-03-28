Роспотребнадзор признал незаконной плату за примерку свадебных платьев

Роспотребнадзор заявил, что взимание платы за примерку свадебных платьев противоречит российскому законодательству о защите прав потребителей. Поводом для разъяснения стала информация о том, что отдельные свадебные салоны начали вводить дополнительную оплату за такую услугу.

В ведомстве пояснили, что примерка рассматривается как часть процесса выбора и покупки товара, а значит не может считаться самостоятельной услугой, за которую допустимо требовать отдельную оплату. Подобная практика, по оценке службы, может квалифицироваться как ущемление прав покупателей или введение их в заблуждение.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что действующие правила розничной торговли относят примерку к ознакомлению с товаром, поэтому дополнительный сбор за нее не допускается. При этом отдельные услуги — например, персональная запись, аренда примерочного пространства или сопровождение стилиста — могут быть платными только при условии, что клиент заранее уведомлен об их стоимости и условиях предоставления.

В ведомстве рекомендовали гражданам, столкнувшимся с подобной практикой, обращаться с жалобой в территориальные подразделения службы или направлять обращения через официальный сайт.

