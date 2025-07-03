Роспотребнадзор признал водоемы в Москве не пригодными для купания

Управление Роспотребнадзора по Москве приняло решение о запрете купания в некоторых водоемах города из-за несоответствия качества воды установленным санитарным нормам. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, которое было получено от ведомства.

В соответствии с информацией, предоставленной Роспотребнадзором, по состоянию на 3 июля 2025 года купание в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере «Черное» (ЗелАО) и Школьном озере (ЗелАО) запрещено. Качество воды в этих водоёмах не соответствует микробиологическим нормам.

В столице работают только четыре пляжа с возможностью купания из 14 возможных: «Белое озеро» в Восточном административном округе, Мещерское озеро в Западном административном округе, «Пионерский пруд» в Центральном административном округе и Тропарево в Юго-Западном административном округе.).

В настоящее время в качестве мест для отдыха без возможности купания открыты четыре территории: «Левобережье» в Северном административном округе, пляж «Динамо» в том же округе, Головинские пруды и Большой Садовый пруд.

Ранее сообщалось, что в Анапе туристов при заселении в отели обязали письменно отказываться от купания в море.