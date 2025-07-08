Роспотребнадзор проводит комплекс мер после отравления водой в Дагестане

Жители сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент в Дагестане с симптомами отравления массово обращаются за помощью к медикам, сообщили 7 июля в региональном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время в Роспотребнадзоре проводят комплекс мер, которые должны позволить локализовать очаг в пределах инкубационного периода.

«Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Дагестана, в свою очередь, сообщили, что правоохранители установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку работы организаций и должностных лиц на предмет исполнения требований законодательства.

Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницы Перми после отравления в банкетном зале в центре города.