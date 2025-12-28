Роспотребнадзор выиграл суд у продавца мебели, взыскав 300 тысяч рублей в пользу потребителя

Житель Дагестана одержал победу в суде над недобросовестным продавцом мебели, получив компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Всё началось с покупки дивана, который был доставлен покупателю в повреждённом состоянии. При попытке вернуть товар и получить деньги обратно продавец отказался выполнять требования потребителя.

Как сообщает Роспотребнадзор по Республике Дагестан, ситуация осложнилась: продавец предложил повторный выезд специалистов для разбора и упаковки дивана, однако обязал покупателя оплатить эту услугу. В итоге стороны договорились об обмене товара на новый, но и второй экземпляр мебели прибыл с дефектами. В судебном разбирательстве вскрылся ключевой спор: покупатель настаивал, что упаковкой и транспортировкой занимались сотрудники продавца, а продавец утверждал, что дополнительная упаковка требовалась от транспортной компании, и именно это стало причиной повреждений.

Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли на себя все процессуальные действия: сбор доказательств и полное представительство интересов потребителя в суде. Иск включал требования о возмещении морального вреда (100 тыс. руб.), материального ущерба (100 тыс. руб.) и 50% штрафа от присуждённой суммы за уклонение от добровольного урегулирования спора.

Суд полностью удовлетворил требования, поддержанные надзорным ведомством, и взыскал с продавца в пользу покупателя 300 тысяч рублей. Этот случай наглядно демонстрирует, как государственные органы могут эффективно защищать права потребителей даже в сложных судебных спорах.

