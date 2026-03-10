Роспотребнадзор задумал проверить воду на вирусы

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) предложили усилить контроль за качеством питьевой воды, пишут «Ведомости».

В обязательную программу проверок хотят добавить тестирование на вирусы — в первую очередь на ротавирусы. Инициатива основана на масштабном исследовании, которое охватило почти 4,5 млн проб воды из всех регионов России за последние десять лет.

Пробы брали из центрального водопровода, частных скважин, рек, озер и даже сточных вод. Ученых интересовало не только содержание бактерий, указывающих на кишечную палочку, но и присутствие вирусов.

Выяснилось, что именно вирусы представляют серьезную угрозу. Уровень заболеваемости ротавирусом на 56-59% зависит от того, насколько чистая вода поступает к населению. Причем в обеззараженной воде вирусы находят в 2,8 раза чаще, чем бактерии.

Специалисты рекомендуют особо тщательно проверять воду из рек и подземных источников на ротавирус, а в районах со сложной эпидемиологической ситуацией — искать в частных колодцах вирус гепатита А. Домашние фильтры, как предупреждают эксперты, не гарантируют полной очистки от вирусов. Самый надежный способ обеззараживания — кипячение.

Ротавирус особенно тяжело протекает у детей, но вакцинация защищает в 98% случаев. Очистка воды традиционно проводится хлорированием, озонированием и ультрафиолетом. Однако для полноценного вирусологического контроля потребуется обновить оборудование, внедрить новые технологии и пересмотреть нормативы. Эти шаги, уверены в Роспотребнадзоре, сделают жизнь россиян более безопасной.

