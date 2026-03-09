Роспотребнадзор запустит горячую линию ко Дню защиты прав потребителей

В России с 9 по 20 марта будет работать всероссийская горячая линия, посвященная вопросам защиты прав потребителей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре .

Инициатива приурочена к Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. В течение этого периода специалисты ведомства будут консультировать граждан по вопросам соблюдения потребительских прав.

Эксперты разъяснят порядок действий в случае нарушения прав покупателей, а также помогут подготовить претензии и исковые заявления. Кроме того, гражданам напомнят о возможностях портала Государственной информационной системы защиты прав потребителей.

В ведомстве отметили, что номера телефонов горячей линии и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора в регионах страны.

Также на федеральном уровне продолжает круглосуточно работать единый консультационный центр службы, куда граждане могут обратиться за разъяснениями по вопросам защиты своих прав.

