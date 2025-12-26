Росприроднадзор заинтересовался питерцем, что привел на стрижку когтей львенка

Росприроднадзор направил обращение в полицию после того, как в интернете распространилось видео, на котором видно, как львенок содержится в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что маленьким львятам необходим особый уход и регулярное наблюдение ветеринаров. В противном случае у животного со здоровьем могут возникнуть серьезные проблемы.

«Львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей», – отметили в Росприроднадзоре.

На видео запечатлен момент, когда крошечного львенка по имени Хасан, которому едва исполнилось 1,5–2 месяца, доставили в груминг-салон, чтобы обрезать ему когти. Специалисты Росприроднадзора, оценив возраст львенка, предположили, что он был слишком рано отделен от своей матери.

