Росреестр готовит новый порядок контроля и штрафов с опорой на аэронаблюдение

Росреестр предложил расширить возможности земельного контроля, включив в перечень допустимых доказательств материалы, полученные с применением беспилотников, пилотируемой авиации и космической съемки. Эти данные планируют использовать для возбуждения административных дел без обязательного участия владельцев участков. Информирование правообладателей о выявленных нарушениях будет происходить через заказные письма и электронную почту. Об этом сообщает Коммерсантъ .

В законопроект включено положение о корректировке штрафов, которые выписываются муниципальными органами за неисполнение предписаний. Для граждан планируется увеличение санкций с нынешних ₽300–₽500 до ₽10–₽20 тыс. Для юрлиц размеры штрафов могут вырасти в десять раз относительно текущего уровня. Предполагается, что новые меры вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно пояснениям к инициативе, использование воздушного мониторинга обеспечивает достаточный уровень точности для фиксации нарушений, включая самовольное занятие земли и использование участка не по назначению. По оценке ведомства, проведение дополнительных контрольных мероприятий с участием собственника при наличии таких данных считается избыточным.

После реформы контрольно-надзорной деятельности количество проверок с присутствием проверяемых значительно сократилось. С 2020 года по первое полугодие 2025 года проведено свыше 1,2 млн проверок, из которых 75,9% — без контакта с владельцами участков.

