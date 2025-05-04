«Россети»: электроснабжение в Подмосковье восстановят в течение дня

Сотрудники «Россети Московский регион» продолжают устранять последствия масштабного отключения электроэнергии, вызванного сильным снегопадом. В своём видеообращении руководитель компании Александр Пятигор сообщил о ходе восстановительных работ и о том, когда электроснабжение будет восстановлено в домах жителей Московской области.

Как он сообщил, в Истринском городском округе уже подключены почти все высоковольтные линии. В ближайшие часы специалисты планируют завершить подключение оставшихся пяти объектов. С полуночи специалисты будут заниматься заявками на напряжение 0,4 киловольта. Самые активные работы ведутся в Дмитровском ГО.

«Двадцать два населенных пункта планируем включить к 00:00, 28 населенных пунктов планируем включить к утру. И оставшиеся 102 населенных пункта планируем включить к концу следующего дня. Сил и средств — 38 бригад», — уточнил Пятигор.

Руководитель компании сообщил, что в Рузе восстановительные работы осуществляются в соответствии с планом. В настоящее время уже смонтирована основная сеть, и специалисты занимаются выполнением заявок на подключение к сети напряжением 0,4 кВ.

В городе Клин подключение осуществляется в таком же оперативном порядке. К полуночи планируется подключить к сети не менее девяти населенных пунктов.

«По этому направлению работают сразу 25 бригад. Сил и средств достаточно», — отметил Пятигор.

В Талдоме работают 14 групп специалистов. С утра они приступят к работе по заявкам на 0,4 киловольта. В соседних Пушкино и Мытищах сотрудники «Россетей» уже завершили основные работы по созданию сети.

«Пушкино: сеть основная собрана. Работаем по заявкам по 0,4 киловольта. Работают четыре бригады. По Мытищам три населенных пункта включим к 00:00. Три бригады работают. Дальше работаем по заявкам по 0,4 киловольта», — добавил Пятигор.

В Сергиевом Посаде постепенно возобновляют подачу электричества. К полуночи планируется восстановить электроснабжение в 19 населённых пунктах, а к утру — еще в девяти. Ожидается, что к 4 мая специалисты смогут подключить такое же количество населенных пунктов, пояснил Пятигор.

Руководитель компании «Россети» сообщил, что все действия направлены исключительно на то, чтобы «возобновить подачу электроэнергии тем, кто остался без света».

Ранее сообщалось, что график включения электричества составили для 525 населенных пунктов Подмосковья.