В течение последних трех месяцев россияне столкнулись с рядом новых причин для беспокойства — от военных действий в приграничных с Украиной районах до ограничений на пропаганду чайлдфри. К такому выводу пришли специалисты коммуникационной компании КРОС в свежем отчете «Национальный индекс тревожностей», основанном на данных третьего квартала 2024 года.

Основной причиной для тревоги во втором полугодии остается ситуация в Курской области, которая возникла в результате вторжения ВСУ. По подсчетам КРОС, общий «индекс тревожности», связанный с этой темой, составляет 846,5 медиаюнга, что превосходит все другие страхи этого года.

На второй позиции по уровню тревожности находятся проблемы с видеохостингом YouTube. Причем по «индексу приживаемости» эта тема занимает первое место, значительно обгоняя не только все страхи третьего квартала, но и другие тревоги за всю историю исследований.

Тройку лидеров замыкает проблема нелегальной миграции. Эксперты полагают, что уровень тревожности по этому вопросу возрос в связи с активностью Госдумы, которая инициировала новый пакет запретов для иностранцев.

Ранее диетолог Соломатина перечислила уменьшающие тревожность и нервное напряжение продукты. По ее словам, вещества, содержащиеся в курице и индейке, могут снизить тревожность.

Кроме того, необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием омеги-3, продукты, в которых есть витамин B, - это мясо, печень, цельнозерновой хлеб.