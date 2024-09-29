Россия готова способствовать нормализации отношений Грузии с Южной Осетией
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РФ готова оказать поддержку Грузии, Южной Осетии и Абхазии в нормализации отношений, при условии, что все республики заинтересованы в достижении мира.
Об этом в ходе выступления на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Тбилиси уже заявляли о желании прийти к «примирению историческому». По словам Лаврова, страны сами должны определить форму этого примирения.
Если Грузия, Южная Осетия и Абхазия будут заинтересованы в нормализации отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, то Россия готова им в этом помочь, заключил министр.
Ранее сообщалось о том, что Армения и Азербайджан почти согласовали мирный договор.