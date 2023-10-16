Россия и Египет договорились устранить причины кризиса между Израилем и Палестиной

Президенты России и Египта договорились вместе работать над устранением причин кризиса между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости .

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и российский президент Владимир Путин обсудили по телефону конфликт между сектором Газа и Израилем. Лидеры двух государств договорились совместно приложить все усилия, чтобы устранить причины возникшего кризиса.

Канцелярия египетского лидера сообщила, что оба президента обсудили дальнейшие шаги дипломатического характера, которые позволят взять ситуацию под контроль и не допустить усиления конфликта. Главы обеих стран сошлись на мнении, что поддержать перемирие и обезопасить мирных граждан – первоочередная задача.