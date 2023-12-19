Россия и Китай будут считать товарооборот в национальных валютах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о важном шаге в развитии торговых отношений между Россией и Китаем.

Согласно его заявлению, две страны договорились перейти на расчеты в национальных валютах, отказавшись от использования иностранных валют в показателях взаимной торговли. Об этом пишет РИА Новости. В первую очередь, речь идет о долларах США.

Это решение, считается историческим, поскольку оно отражает стремление обеих стран укрепить свою экономическую независимость и обеспечить устойчивость в условиях глобальных финансовых рынков. Переход на национальные валюты также может способствовать более эффективному использованию ресурсов и снижению влияния внешних факторов на взаимные экономические отношения.

По словам вице-премьера, в этом году торговля между Россией и Китаем продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на сложности, связанные с высокой базой предыдущего года. Данные о росте товарооборота свидетельствуют о том, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться.