Россия и НАТО 3 июня одновременно проведут военные учения в Балтийском море

В акватории Балтийского моря одновременно пройдут учения НАТО и России. По мнению экспертов, опрошенных немецким политическим изданием Bild, существует определенная вероятность возникновения различных инцидентов и провокаций.

В начале июня стартует ежегодное военно-морское учение Baltops, которое проводится странами-членами НАТО уже более полувека. В этом году Россия также участвует в учениях, причём на месяц раньше обычного. В мероприятии примут участие 20 кораблей ВМФ РФ.

Эксперты выражают опасения по поводу возможного опасного сближения флотов во время учений.

В частности, как считает Мориц Браке, старший научный сотрудник CASSIS и офицер запаса Военно-морских сил Германии, считает, что обстановка в Балтийском море может резко обостриться.

Хотя он не ждет прямого нападения, инциденты возможны. Например, могут заблокировать корабли НАТО или российские самолеты могут пролететь над ними.

Ранее сообщалось, что Швеция начала готовиться к возможной переброске своих войск в Прибалтику.