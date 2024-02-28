Россия и Сербия схлестнутся в домашнем футбольном поединке

Домашний матч сборной РФ с ФК из Сербии пройдет при поддержке «Русской Медиагруппы» ( «Русское радио» ). Это первый подобный турнир в 2024-м.

Первый в текущем году домашний матч сербской и российской сборных состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Зрители смогут увидеть таких звезд футбола как Далера Кузяева, Антона Миранчука и Александра Головина.

Со стороны Сербии выступят яркие спортсмены Срджан Бабич («Спартак»), Страхиня Эракович («Зенит»), и европейцы Душан Влахович («Ювентус»), Филипп Костич («Ювентус»), Джордже Петрович («Челси») и Душан Тадич («Аякс»). Также мероприятие посетят почетные гости, среди которых другие именитые спортсмены и деятели культуры.

Хэдлайнерами выступят Григорий Лепс и участник международного вокального конкурса «Евровидение» Севак Ханагян. Игроков и зрителей подбодрят выступлениями. Будет и песня от Марко Радиновича: он исполнит легендарную «Катюшу».

После Сербии России предстоит выступить против футбольной команды из Парагвая.

Ранее сообщалось, что нападающего из Спартака» отправили в тюрьму.