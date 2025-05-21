Россия и США готовят новый обмен заключенными: названы фамилии

Правозащитник Иван Мельников в беседе с aif.ru раскрыл имена россиян, которых могут включить в гуманитарный обмен между Москвой и Вашингтоном.

Среди девяти потенциальных кандидатов — предприниматели, программисты и летчик. По мнению эксперта, в список могут включить основателя криптобиржи Анатолия Легкодымова, бизнесмена Максима Марченко, пилота Сергея Нечаева и программистов Ростислава Панева и Александра Жукова.

Отдельно Мельников отметил гражданку Белоруссии Яну Леонову, содержащуюся во французской тюрьме с проблемами доступа к медицинской помощи.

«Есть еще два наших гражданина — Олег Пацюля и Василий Беседин, которые также в Соединенных Штатах подозреваются в совершении якобы санкционных преступлений, то есть с импортом в Россию авиазапчастей», — добавил собеседник издания.

Обмен, как напомнил собеседник, пройдет по формуле «девять на девять». При этом освободить могут также прозападных оппозиционеров.

Напомним, что об обмене стало известно после беседы по телефону лидеров России и США, прошедших 19 мая.

Ранее «Страна.ua» сообщала, что Украина хочет включить в списки обмена людей, обвиненных в измене.