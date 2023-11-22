Россия и Турция договорились о совместном решении палестино-израильского конфликта
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Замглавы российского МИД и турецкий посол обсудили совместное участие стран в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель МИД Михаил Богданов и посол Танжу Бильгич встретились в Москве, где обсудили подход к решению конфликта на Ближнем Востоке и кризиса на сирийских территориях. Стороны обменялись мнениями и сошлись на том, что обоим государствам нужно приложить больше совместных усилий для разрешения конфликтов.
Также обе страны подтвердили свои намерения разобраться в сирийском кризисе. Государства настроены на возвращение мира на Ближний Восток.