Очередной раунд гуманитарной операции по обмену военнопленными между Москвой и Киевом завершился возвращением 185 российских военнослужащих. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, взамен переданы 185 украинских военнопленных. Особенностью нынешнего обмена стало также возвращение двадцати гражданских лиц, оказавшихся на подконтрольной украинским властям территории.

В настоящее время все освобожденные российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Республике Беларусь, где созданы необходимые условия для их реабилитации. Специалисты оказывают возвращенцам комплексную медицинскую помощь и психологическую поддержку, чтобы минимизировать последствия пребывания в плену.

