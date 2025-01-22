Россия и Узбекистан договорились о военном стратегическом сотрудничестве

Министры обороны России и Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве между силовыми структурами двух государств на 2025 год, а также программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы. Об этом проинформировал глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.

Подписание прошло в рамках официального визита Андрея Белоусова в Ташкент. План действий на 2025 год между Министерствами обороны России и Узбекистана включает 50 мероприятий, охватывающих различные аспекты совместного взаимодействия, сообщило российское военное ведомство.

Во время визита министр обороны РФ провел разговоры с узбекским коллегой, отметив, что сотрудничество между Москвой и Ташкентом «достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает развиваться».

Он подчеркнул, что это имеет особое значение в условиях современного международного контекста, добавив, что кооперация двух стран «оказывает значительное влияние на безопасность в Центральной Азии».

В 2017 году Москва и Ташкент подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое включает взаимные поставки военной продукции, услуги по обслуживанию и ремонту вооружений, предоставление военно-технической помощи, а также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее власти Узбекистана объявили в международный розыск двух граждан России.