Россия может запросить арест тайной недвижимости Ходорковского на $632 млн

Масштабная кампания России по возврату в бюджет 17,4 млрд рублей ущерба по уголовному делу о мошенничестве в ЮКОСе продолжается. Один из главных фигурантов, Михаил Ходорковский*, пытается спасти недвижимость, пряча в акциях, долях и участвуя в схемах известной компании. Как выяснил канал RT , помимо сети отелей, небоскребов и других зданий, в распоряжении миллиардера есть еще недвижимость, которую можно пустить в счет бюджета страны.

Мещанский суд Москвы принял решение о взыскании 986 млн рублей и $1,8 млн с Ходорковского и главы МЕНАТЕП Платона Лебедева. Деньги пойдут в счет РФ со счетов в банке «Траст» согласно иску Генпрокуратуры. Все это лишь часть большой кампании по возврату средств в пользу российской стороны. Даже несмотря на непростые отношения с США, у России есть шансы вернуть обозначенную сумму и даже больше.

Большая часть дорогостоящего имущества в Лондоне контролируется через группу компаний Quadrum. Под каждый девелоперский проект этой инвесторской компании было определено свое юридическое лицо, и контроль поделили между шестью трастами. Как раз выгодополучателями числятся экс-акционеры ЮКОСа. Речь о четырех лицах минимум, среди которых Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.

Недвижимость Ходорковского и долю Лебедева, связанную с Quadrum, могут подвергнуть аресту в рамках дела. Однако для этого нужно подтвердить, что все действительно принадлежит публицисту и его коллеге.

Как поясняет канал, о связи Ходорковского и Quadrum стало известно благодаря раскрытию корпоративной структуры перед властями Майами. Хотя файл удалили, у RT осталась копия. Плюс ко всему, в одном из интервью миллиардер намекал на связь с инвесторской группой компаний.

«У меня проинвестировано в несколько проектов, в том числе в проекты, которые ведут мои бывшие партнеры по бизнесу», — рассказал Ходорковский в интервью.

Реестр документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC), база штата Майями и другие данные указывают на то, что стоимость или объем инвестиций составил не менее $632 млн. Это лишь треть от всей недвижимости и суммы, многое еще остается скрытым от глаз публики.

«Речь идет не об аресте имущества — отелей или домов. Потому что, исходя из ваших данных, недвижимость принадлежит фирме, а собственность на фирму разделена между несколькими лицами. Наиболее вероятным вариантом видится арест имущественных прав Ходорковского — акций или иных долей капитала», — уточнил юрист Дмитрий Лабин в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Ходорковский попался на финансировании терроризма через помощников.

*Физлица и организации, признанные иностранными агентами