RT: Ходорковский попался на финансировании терроризма через помощников

Публицист и деятель Михаил Ходорковский*, как пишет RT , может попасть под уголовную статью УК РФ о финансировании терроризма. Случаи спонсирования давно известны, их было несколько и все они связаны с блогерами и журналистами из запрещенных организаций. Олигарх действовал через помощников и приближенных лиц.

В России продолжают раскрывать тайные финансовые движения известного политического деятеля и публициста, который сбежал в Лондон. Выяснилось, что Ходорковский через собственную организацию «Открытая Россия»** спонсировал блогеров на YouTube. Звезды интернета занимались восхвалением и пропагандой террористических движений, связанных и с оппозицией Чечни. Однако после разлада некоторые участники этой неправомерной схемы решили раскрыть все карты.

Обозреватели вспомнили выпуск 2016 года на видеохостинге. Речь про передачу Patriotica, где собирали разные мнения в основном людей либеральных взглядов. Эти программы подхватил канал Ichkeria News**, который ведет россиянка Инна Курочкина, «подружка» литовских националистов. Она работает на Ахмеда Закаева***, самоназванного премьер-министра «Чеченской республики Ичкерия», воевавшего против русских. В России мужчину обвинили в преступлениях террористического характера. Самое интересное, что он находится там же, где и Ходорковский — в Великобритании.

«В софинансировании проекта принял участие Кристионас Кучинскас, представлявшийся менеджером «Открытой России». Несмотря на многократные предложения опубликовать этот материал на ресурсе «Открытой России», по непонятным для нас причинам они не были опубликованы», — намекнула однажды Курочкина.

Кристионас Кучинскас — литовец, финансовый консультант проектов Михаила Ходорковского. Сначала он выступил от «Открытой России», но вскоре после спонсирования в публикациях движение отказало. Курочкина отметила, что такая резкая смена курса до сих пор остается для нее загадкой. Эксперты считают, что Ходорковский просто испугался удара по репутации.

«Правоохранительные органы РФ вправе организовать проверку по ст. 205.1 УК РФ за финансирование террористической деятельности. Поскольку это деяние наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки давности привлечения к ответственности еще не прошли», — высказался юрист в беседе с каналом.

Действовать через помощников — это в стиле публициста. Таким образом он мог скрывать следы, ведущие к финансированию террористических организаций. Как отметил RT, именно эти случаи могут подвергнуть официальной проверки по статье УК РФ. Россия способна этого добиться, так как остается участницей международных конвенций.

Ранее сообщалось, что иностранное имущество Ходорковского хотят обратить в пользу России.

*Физлица и организации, признанные иноагентами

**Физлица и организации, признанные нежелательными в РФ

***Организация «Кабинет министров Чеченской республики Ичкерия» признана террористической в России, деятельность запрещена