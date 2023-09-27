Россия намерена возбудить дело после скандала с эсэсовцем Хункой в Канаде и потребовать его выдачи

Российские следственные органы могут в самое ближайшее время возбудить уголовное дело после инцидента с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат добавил, что этим, разумеется, дело не окончится. Москва потребует немедленной экстрадиции в Россию нацистского преступника, виновного в участии в массовых убийства мирных людей на западе Украины в Великую Отечественную войну.

«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», - сказал Степанов, чье заявление опубликовала российская дипмиссия в Канаде в соцсети X.

Ране премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием в парламенте Канады Ярослава Хунки, являющегося ветераном дивизии СС «Галичина».

Напомним, днем ранее ответственность за приглашение Гуньки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что не знал всей информации о биографии нациста. В парламенте тот был представлен как герой борьбы за независимость Украины против советского режима. Во вторник, 26 сентября, Рота ушел со своего поста.