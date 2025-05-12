Россия нашла способ сделать недейственными торговые санкции Запада

В России планируют масштабное обновление торгового флота, что может существенно повлиять на стоимость импортных товаров в магазинах в условиях санкций. Как пишет URA.RU, это поможет потребителям России тратить меньше денег в магазинах.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении более 500 млрд рублей из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли. Эти средства пойдут на создание и модернизацию отечественных судов, что позволит сократить зависимость от аренды иностранных судов и снизить транспортные издержки.

В условиях западных санкций обновление флота становится стратегически важным шагом для обеспечения логистики и транспортировки грузов, включая использование Северного морского пути. Мишустин подчеркнул, что строительство собственных судов не только снизит затраты на фрахт, но и позволит направить эти средства в российский бюджет. Это особенно актуально, учитывая, что многие действующие суда были построены еще в 70-х и 80-х годах и требуют замены.

Эксперты, опрошенные уральскими журналистами, отмечают, что развитие собственного флота обеспечит более выгодные условия для экспорта и импорта товаров. Например, при продаже сжиженного природного газа доход от доставки, который сейчас уходит иностранным компаниям, останется в России. Это создаст дополнительные финансовые ресурсы для отечественных судовладельцев и позволит снизить цены на товары для конечного потребителя.

Согласно обновленной стратегии, в ближайшие годы планируется построить более 1,6 тысячи единиц гражданских судов, включая танкеры и газовозы. Это не только укрепит позиции России на международных рынках, но и обеспечит стабильность в условиях санкционного давления. Таким образом, развитие торгового флота может стать важным шагом к снижению цен на товары и улучшению экономической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что средняя семья в России станет тратить на ЖКУ через три года на 40% больше.