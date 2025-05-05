Средняя семья в России станет тратить на ЖКУ через три года на 40% больше

Накануне майских праздников кабмин России обнародовал новые сценарные условия экономического развития, которые включают значительное повышение регулируемых тарифов. Так, с июля платежи за коммунальные услуги повысятся почти на 12%, а в последующие три года — почти на 10%, 8% и 6% соответственно. Таким образом, к 2028 году средняя семья станет тратить на ЖКУ на 40% больше, чем сегодня. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Напомним, что полтора года назад власти предлагали более умеренный рост — 36% за три года, поясняя его необходимостью модернизации инфраструктуры. Тем не менее в новом документе указанные обоснования исчезли. Вместо инвестиций в ЖКХ кабмин ссылается на инфляцию и рост стоимости голубого топлива, что фактически перекладывает на население потери «Газпрома» от ухода с европейского рынка.

Уточняется, что также власти стараются реформировать отрасль через законопроект о специальных инвестиционных программах, который обяжет коммунальные компании разрабатывать долгосрочные планы модернизации в обмен на фиксацию тарифов. Тем не менее на практике это не отменяет резкого роста платежей. Так, за четыре года жители РФ переплатят почти 1,8 трлн рублей, или примерно 34 тыс. рублей на семью.

Ранее президент РФ Владимир Путин подверг критике несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ.