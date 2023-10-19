Россия перебросила боевых дельфинов в Крым для борьбы со спецназом ВСУ - СМИ

На базе российского ВМФ в крымском поселке Новоозерное на северо-западе полуострова разместились загоны для боевых дрессированных дельфинов, пишет издание Naval News.

По мнению журналистов, причиной тому стали участившиеся в последнее время в Крым рейды спецназа ВСУ.

«Загоны были установлены в сентябре, когда ВСУ увеличили свою активность на севере Черного моря. Загоны расположены к западу от основных причалов Новоозерного», - приводится в материале издание.

Автор статьи высказал предположение, что боевые дельфины переброшены в Новоозерное якобы непосредственно для того, чтобы защитить от украинских ДРГ именно эту часть Крыма.

Какой-либо информации, подтверждающей указанные факты, от российского Минобороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские боевики по ошибке разбомбили многоквартирный дом в Запорожье.