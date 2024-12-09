Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356

Организация «Рособоронэкспорт» передала своим индийским партнерам фрегат, построенный в Калининграде. Об этом сообщил глава данной компании Александр Михеев, его слова привело РИА Новости.

Данная фирма входит в госкорпорацию «Ростех». Она провела официальную церемонию передачи корабля под названием Tushil военно-морским силам Индии. Мероприятие прошло на калининградском судостроительном заводе «Янтарь».

«На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos», — указал Михеев.

По его словам, в данный момент Россия и Индия только по военно-морской программе реализуют 10 совместных проектов. Это говорит о высоком уровне сотрудничества между ними.

Для участия в церемонии из Индии прибыл глава министерства обороны данного государства Раджнатха Сингха. Фрегат построен по проекту 11356, он стал уже седьмым по счету кораблем данного типа в индийских ВМС.

Ранее сообщалось, что недавно построенный фрегат «Адмирал Головко» отправился в свой первый поход. Боевой корабль входит в состав Северного флота, он направился в Атлантику через акваторию Баренцева моря. На его борту установлены инновационные противокорабельные ракеты «Циркон».