Россия передала Казахстану останки погибшего в Великой Отечественной войне солдата

Россия передала Казахстану останки воина Сейлана Маметова, героически погибшего при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.

Церемония передачи останков красноармейца 144-й дивизии Красной Армии состоялась в посольстве Республики Казахстан в России.

Останки воина в мае этого года обнаружили подмосковные поисковики. Личность солдата удалось восстановить благодаря сохранившемуся медальону.

Сейлан Маметов родился в 1912 году и был призван на войну Казалинским райвоенкоматом Кызылординской области Казахской ССР. Он погиб 7 ноября 1941 года у подмосковной деревни Апальщино.

Благодаря работе поискового отряда из Рузы «Эхо войны», областного министерства информационных и социальных коммуникаций при содействии МИД РФ останки воина будут доставлены на его родину, где их перезахоронят с воинскими почестями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковной Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.