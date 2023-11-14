Россия передала Казахстану останки погибшего в Великой Отечественной войне солдата
Фото: [Александра Степанова/Подмосковье сегодня]
Россия передала Казахстану останки воина Сейлана Маметова, героически погибшего при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.
Церемония передачи останков красноармейца 144-й дивизии Красной Армии состоялась в посольстве Республики Казахстан в России.
Останки воина в мае этого года обнаружили подмосковные поисковики. Личность солдата удалось восстановить благодаря сохранившемуся медальону.
Сейлан Маметов родился в 1912 году и был призван на войну Казалинским райвоенкоматом Кызылординской области Казахской ССР. Он погиб 7 ноября 1941 года у подмосковной деревни Апальщино.
Благодаря работе поискового отряда из Рузы «Эхо войны», областного министерства информационных и социальных коммуникаций при содействии МИД РФ останки воина будут доставлены на его родину, где их перезахоронят с воинскими почестями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковной Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.