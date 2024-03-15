Крымский полуостров изменился в лучшую сторону после включения в состав России. До 2014 года люди на райском курорте, можно сказать, что выживали. Корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин застал Крым в его «украинском» состоянии и сейчас, сравнив, как сильно за 10 лет изменилась жизнь людей.

Как оказалось, без стыда Украина могла похвастаться до 2014 года лишь курортным побережьем, но все, что было за ним, вызывало ужас. Глубокие ямы, бездорожье, давно не ремонтируемые здания и уставшая инфраструктура в целом. Но больше всего поражало, что государство в открытую просило у жителей деньги за оформление некоторых документов досрочно. В обывательском плане это упрощало жизнь, но по сути не являлось законным.

Жители Крыма, заставшие период безвластия, вспоминают, как не могли достать практически ничего. Не было запчастей на машины, каких-то продуктов и товаров, от которых сейчас ломятся местные магазины. Со связью и банковской системой было еще хуже.

За 10 лет Крым существенно изменился. Красота не только на побережье, бизнес процветает, магазины заполнены, отремонтировано немало дорог. Кто думал уезжать с полуострова, передумал после вхождения территории в состав РФ. Впрочем, идеальной ситуацию тоже называть пока рано.

«Фрукты у нас чуть дешевле, да (чем в Москве — прим.ред). А вот «строительная корзина» - в полтора раза дороже, нет пока стойгипермаркетов. «За мостом» доски брал по 12 тысяч, а здесь – 19 тысяч. Нет еще и федеральных продуктовых сетей. Но, «Сбер» пришел, а за ним все остальное придет», – говорит крымчанин Виктор.

Именно после вхождения Крыма в РФ иностранцы рванулись скупать земельные участки, дабы урвать себе место под Солнцем и зарабатывать. Правда, после начала СВО многие уехали. Остались только те, кто действительно мог и хотел работать на процветание полуострова. Речь в первую очередь про фермерское дело и производство.

Кредиторы и инвесторы в Крыму есть, но не слишком афишируют свою работу. Пока им сложно осуществлять свою деятельность полноценно из-за статуса полуострова, не признанного США и другими странами в составе РФ, но любимого местными жителями.

Ранее сообщалось, что в ЦРУ не верят в завоевание Украиной Крыма.