Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования украинского эсэсовца в парламенте

Посольство Москвы в Оттаве направит в МИД Канады ноту, в которой потребует объяснить, как такое могло произойти, что в парламенте страны, которая считает себя демократической, приветствуют появление нацистского преступника, которого нужно судить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Канады, поприветствовал находившегося там 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина». При этом, буквально весь зал аплодировал вместе с ним. Произошедшее возмутило местную еврейскую диаспору.

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», - цитирует РИА Новости посла России в Канаде Олега Степанова.

Ноты, по словам Степанова, будут направлены на имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы МИД страны Мелани Жоли. В то же время, как посетовал российский дипломат, российская сторона не тешит себя иллюзиями, что канадские власти предпримут какие-либо вменяемые меры, ибо страна давно стала «гнездом для нацистских преступников», подчеркнул он.