Россия предложила Индии помощь с проектом национальной орбитальной станции

Роскосмос ведет переговоры с Индией насчет того, чтобы оказать ей помощь в создании собственной национальной орбитальной станции. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации Дмитрий Баканов во время выступления на канале «Россия 24».

Индийская организация космических исследований ведет разработку создания проекта национальной орбитальной станции Bhartiya Antariksh Station. Роскосмос может заключить сотрудничество с индийцами, чтобы участвовать в этой программе.

«Мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями», — указал Баканов.

В новую станцию по плану должны войти пять модулей: базовый, основной, научный, лабораторный и общерабочий. По проекту первый выведут на орбиту уже в 2028 году. Вся станция будет развернута в околоземном пространстве только через семь лет после этого.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-26» российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита. Все они вернулись на Землю с орбиты.