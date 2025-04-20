Спасатели вытащили российских космонавтов из спускаемого аппарата «Союза»

Спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-26» российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита. Об этом сообщил «Роскосмос».

Овчинину при посадке выдали крашеное яйцо, которое он тут же почистил и съел.

Космический корабль «Союз МС-26» отстыковался от станции 20 апреля в 0:57 мск. Двигатель корабля был включен на торможение в 3:27. После замедления «Союз МС-26» сошел с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки. В 4:20 мск произошло касание с поверхностью Земли.

Россияне находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время им удалось выполнили более 40 экспериментов и провести один выход в открытый космос, в ходе которого был установлен снаружи станции спектрометр «Монитор всего неба».

Ранее сообщалось о том, что NASA и Роскосмос обсудили дальнейшее сотрудничество по МКС.