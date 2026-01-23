Россия предупредили об опасности «зимней рвотной болезни»

Норовирусная инфекция, часто именуемая «кишечным гриппом», входит в число самых распространенных причин острого гастроэнтерита в мире. Ее вспышки особенно характерны для холодного времени года, что связано со скученностью людей в закрытых помещениях. Как отмечает в беседе с RuNews24.ru кандидат медицинских наук Мария Свищева, коварство возбудителя заключается в высокой заразности — для заболевания достаточно всего нескольких десятков вирусных частиц, а также в том, что человек становится опасен для окружающих еще до появления первых симптомов.

Как напомнила эксперт, основными путями заражения являются пищевой и водный. Вирус может присутствовать на плохо вымытых овощах и ягодах, в морепродуктах, а также передаваться через лед или зараженную воду.

Группами высокого риска, у которых инфекция протекает особенно тяжело, являются дети младшего возраста, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом. Именно в организованных коллективах — детских садах, школах, больницах, домах престарелых — создаются идеальные условия для быстрого распространения норовируса.

При этом специфической вакцины против норовируса не существует. Ключевым правилом остается строгое соблюдение гигиены: мытье рук с мылом после посещения общественных мест и перед едой, использование для питья только кипяченой или бутилированной воды, тщательная обработка овощей и фруктов.

В период сезонного подъема заболеваемости стоит с осторожностью употреблять сырые морепродукты и готовые салаты. При появлении в коллективе заболевшего с симптомами гастроэнтерита (тошнота, рвота, диарея) важна его своевременная изоляция и дезинфекция поверхностей, так как вирус устойчив во внешней среде. Эти простые, но системные действия позволяют существенно снизить риск заражения и предотвратить вспышку в семье или рабочей группе.

Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ в России выросла в 1,5 раза после праздников.