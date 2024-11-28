РФ продолжает вести процесс по восстановлению украинских семей. В его рамках она отдала Украине семерых детей. Об этом сообщило РИА Новости.

На российскую территорию временами попадают дети, чьи родители остались на Украине. Получается, что семьи разорваны на части, и для их воссоединения власти РФ предпринимают немалые усилия. Вот и сейчас Россия передала украинской стороне семерых детей для восстановления целостности семей.

Передача детей состоялась в посольстве Катара, которое находится в Москве. Катарские дипломаты оказали неоценимую помощь при этом процессе.

Ранее сообщалось, что из украинского плена вернулись 46 жителей Курской области. Всех их насильно вывезли из РФ. Это удалось сделать во многом благодаря усилиям уполномоченной по правам человека Москальковой.