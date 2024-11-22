Из украинского плена вернулись 46 жителей Курской области, которых вывезли на территорию чужой страны насильно. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа с целью захвата территории России, однако благодаря действиям наших военных их продвижение удалось остановить. По сведениям МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении украинцы потеряли свыше 34690 военных, 215 танков, 147 боевых машин пехоты и множество другой техники.

Ранее сообщалось о том, что одном из приграничных районов Курской области автомобиль мирных жителей подорвался, наехав на взрывное устройство.