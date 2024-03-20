Темные пятна и отказавшие ноги: туристка из России умерла в муках после лечения в Египте

Жительница Салавата умерла в Египте после лечения в клинике при отеле. Ей долго отказывали в госпитализации в госучреждение и не ставили диагноз, а тем временем у нее отнимались ноги, а тело покрывалось темными пятнами. О жуткой истории сообщает Shot.

Россиянка, ее мама и шестилетняя дочь останавливались в пятизвездочном отеле Pyramisa в Шарм-эш-Шейхе. Отпуск проходил без нареканий, пока накануне вылета в Россию 36-летней женщине не стало плохо.

В этот роковой день семья стандартно поплавала в море, пообедала в отеле и отправилась отдохнуть в номер. Однако вскоре у туристки поднялась температура до 40 градусов. Мать женщины попросила сотрудников вызвать скорую помощь, однако те отвели гостью в местную клинику при отеле. Женщина к этому времени почти не передвигалась сама: не держали ноги. Кроме того, на теле постепенно выступали странные темные пятна.

Туристку и ее семью успокоили тем, что пятна появились от загара. Температуру попытались сбить, дав жаропонижающую таблетку. Однако ситуация только стала хуже. У пациентки резко упала температура до 33 градусов, темные пятна стали ярче, а ноги отнялись. Отель в очередной раз не хотел вызывать скорую помощь.

Матери туристки удалось добиться того, чтобы ее дочь доставили в реанимацию. Она уже была без сознания. Несмотря на усилия врачей к утру россиянка скончалась из-за остановки сердца.

Тело планируют перевезти в Россию, а также подвергнуть судмедэкспертизе. Это поможет установить реальную причину смерти женщины.

Ранее сообщалось, что в Мексике похитили российскую туристку. Мафия требовала выкуп у мужа заложницы.