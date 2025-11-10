Между Россией и КНДР строится автомобильный мост через реку Туманную. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал Newsweek.

По данным издания, длина сооружения составит около 5 км. В настоящее время строительные работы продвинулись на 110 метров, установлены несущие опоры как со стороны России, так и со стороны Северной Кореи.

Эксперт по КНДР Фредерик Шпор пояснил, что создание автомобильного сообщения между странами позволит России снизить риски попадания торговых судов под санкции. Новый мост откроет дополнительные возможности для наземных поставок и уменьшит зависимость от морских маршрутов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что автомобильный мост между Россией и КНДР планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. По его словам, необходимо активно развивать транспортно-логистические узлы в районе новых переходов, чтобы максимально использовать их пропускную способность.

